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«А они прямо просили меня снять штаны»: Сандра Буллок откровенно рассказала о домогательствах на кастингах

«А они прямо просили меня снять штаны»: Сандра Буллок откровенно рассказала о домогательствах на кастингах

Сандра Буллок в интервью Interview Magazine вспомнила, с чем ей приходилось сталкиваться в начале карьеры.

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