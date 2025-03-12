Психолог Сурина: люди, склонные к депрессиям, особенно подвержены болезням весной

Весной вместе с пробуждением природы может прийти обострение некоторых заболеваний. Психолог Ангелина Сурина в беседе с «Москвой 24» рассказала, что люди с подтвержденным психиатрическим диагнозом, а также склонные к депрессивному состоянию могут быть подвержены болезням.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии