Белый и правый: СМП — жертва пиара и новая горячая точка? Эксперты обсудили развитие и перспективы Северного морского пути через призму геополитических войн

Руководитель проекта N.Trans Lab Мария Никитина на площадке «Делового Петербурга» представила доклад о перспективах Северного морского пути (СМП) с учётом сложившейся геополитической обстановки и предложениями по корректировке обозначенных для коридора показателей.
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