Россия и Китай заблокировали продление контроля ООН за санкциями против Ирана

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о продлении мандата экспертов, контролирующих соблюдение санкций против Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Исинбаева ответил...
- «Ничья мать не до...
- Набиуллина заявил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым