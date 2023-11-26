Банки против. Объяснено, какие риски несет в себе отмена комиссий за оплату ЖКУ

Банки предупредили о рисках при отмене оплаты комиссий при оплате ЖКУ. Кредитные организации предложили взимать их с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан, пишет РБК со ссылкой на отзыв Национального совета по финансовому рынку (НСФР) на законопроект «Единой России».