Банки против. Объяснено, какие риски несет в себе отмена комиссий за оплату ЖКУ

Банки предупредили о рисках при отмене оплаты комиссий при оплате ЖКУ. Кредитные организации предложили взимать их с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан, пишет РБК со ссылкой на отзыв Национального совета по финансовому рынку (НСФР) на законопроект «Единой России».
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