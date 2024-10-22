Психолог Головичева: негативные чувства нас с детства учат контейнировать

Самыми сложными темами для обсуждения в обществе, и не только в семье, являются интимная связь и деньги, последние даже более табуированы, поскольку современное общество активно учится говорить про интим вслух, говорить про деньги открыто до сих пор неудобно или стыдно.
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