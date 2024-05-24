Миазмы мирового зла в ООН

Об антисербской провокации Запада в Сребренице написано довольно много материалов, но сегодня точнее всего ее характеризуют слова из выступления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на ежегодном Епархиальном собрании г.
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