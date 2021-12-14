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  • Гарий Щерба
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Макрон заявил Путину о приверженности Парижа суверенитету Украины

Франция привержена суверенитету Украины и готова добиваться выполнения Минских соглашений в рамках нормандского формата, заявил французский президент Эммануэль Макрон 14 декабря в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

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