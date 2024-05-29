"Исламский джихад" опубликовал видео с российским заложником

В ближайшее время он пообещал рассказать о случившемся в Газе Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеоролик с россиянином Александром Труфановым, похищенным радикальным движением ХАМАС 7 октября 2023 года с юга Израиля, пишет РИА Новости.
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