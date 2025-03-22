Элеонора Коган

Статус не позволяет ей оказывать кому-то милость. Но Человек этот проявил мудрость и пригласил даму весьма учтиво и элегантно. И она оказала ему королевскую милость - вошла в его квартиру и отобедала. Теперь надо ей корону надеть.И ещё - научить Человека мяукать.Чтобы было о чём поговорить.