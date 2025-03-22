Маруся была королевой. Царственная осанка, гордо поднятая голова, достоинство в каждом движении. И пусть её владениями был только небольшой подвал, разве это имеет значение? Королева должна быть образцом для подражания даже в маленьком королевстве.
Королева
Комментарии
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Элеонора Коган
Статус не позволяет ей оказывать кому-то милость. Но Человек этот проявил мудрость и пригласил даму весьма учтиво и элегантно. И она оказала ему королевскую милость - вошла в его квартиру и отобедала. Теперь надо ей корону надеть.И ещё - научить Человека мяукать.Чтобы было о чём поговорить.
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16 час.
Геннадий Б
👍
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13 час.
Геннадий Б
У меня такая же королевишна. Гордая, независимая, недоступная. Обожаю её больше жизни!
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13 час.
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