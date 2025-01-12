Агутин "пододвинул" Shaman в списке самых востребованных артистах на корпоративах

Также в пятерку лидеров вошли Баста, "Иванушки", Анна Асти и "Руки Вверх!" Леонид Агутин в 2025 году стал одним из самых востребованных гостей на новогодних корпоративах, пододвинув Ярослава Дронова (Shaman) в списке лидеров.