Азербайджан получил «ответку» – плодожорка и моль встали на защиту интересов РФ

Ильхам Алиев, видимо, полагал, что он бессмертный! Да и азербайджанская элита, в своих философских рассуждениях «куда пойти, куда податься, кого найти» и с кем сотрудничать – тоже, видать, попутала малость.
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