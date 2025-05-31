♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Мязин
    У России пока только один друг настоящий , это Северная Корея.Больше я друзей не вижу.Белоруссия под вопросом.А есть ли у Росси...
  • Vitaly Arkhipov
    Диагноз:  просто дура.Мужики для счасть...
  • Галина Друзина
    Ой, я вас умоляю, где то это уже говорили и не один раз, а мигранты и в такси работают и в доставке.Мигрантам запретя...

Азербайджан получил «ответку» – плодожорка и моль встали на защиту интересов РФ

Азербайджан получил «ответку» – плодожорка и моль встали на защиту интересов РФ

Ильхам Алиев, видимо, полагал, что он бессмертный! Да и азербайджанская элита, в своих философских рассуждениях «куда пойти, куда податься, кого найти» и с кем сотрудничать – тоже, видать, попутала малость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
holms sherlok
И установить цены на товары продаваемые азербайжанцами как в белоруссии, потолок цен не выше указанного.
Ответить
10 час.
наверх