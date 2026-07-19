MIT: неправильное размещение солнечных и ветровых станций увеличит дефицит электроэнергии в 5 раз к 2050 году

Новая модель энергетического планирования учитывает изменения погоды и показывает, что расположение объектов может в 5 раз снизить риск дефицита электроэнергииУчёные Массачусетского технологического института (MIT) разработали методику, которая помогает выбирать места для строительства объектов возобновляемой энергетики с учётом будущих климатических условий.