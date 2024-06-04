«У меня волосы дыбом встали», — Орлова о том, правда ли Чернышев рассвирепел из-за ее участия в прощальном шоу с Заворотнюк

Когда в свет вышла программа памяти Анастасии Заворотнюк при участии Андрея Малахова и всех близких друзей актрисы, в сети начали яро осуждать Андрея за то, что он сделал выпуск в тот же день, в который семья сообщила об уходе актрисы.