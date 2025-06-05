В Сочи стартуют показы картин фестиваля «Евразия—Кинофест» Афиша 7-9 июня в карточках ⬆️ 🎞 Посетить кинопоказы смогут все желающие.
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В Сочи стартуют показы картин фестиваля «Евразия—Кинофест» Афиша 7-9 июня в карточках ⬆️ 🎞 Посетить кинопоказы смогут все желающие.