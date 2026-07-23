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Аргументы и Факты

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В Германии сделали внезапное заявление после переговоров Лаврова и Рубио

В Германии сделали внезапное заявление после переговоров Лаврова и Рубио

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле дала надежду на возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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