В Германии сделали внезапное заявление после переговоров Лаврова и Рубио

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле дала надежду на возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии