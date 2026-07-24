BitMEX провела делистинг 65 торговых пар и деривативов

Криптобиржа BitMEX в июле ускорила делистинг деривативных контрактов и торговых пар из-за «недостаточного торгового интереса», что свидетельствует о снижении активности на платформе в связи с решением о закрытии биржи.
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