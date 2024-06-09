Шарль Леклер о проблемах с двигателем: «Я терял по 1,2 секунды на прямых»

Леклер высказался о неудачном выступлении на Гран-при Канады. Пилот «Феррари» в первой половине гонки не мог бороться с соперниками из-за проблем с двигателем, а в итоге был вынужден и вовсе сойти с дистанции заезда.
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