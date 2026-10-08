Экономист: семье с ребёнком финансовый резерв необходим минимум на девять месяцев

Управляющий активами, кандидат экономических наук и преподаватель Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина рассказала, что семье с ребёнком желательно иметь финансовый резерв минимум на девять месяцев привычных расходов.
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