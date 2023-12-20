В негласной войне против Шамана поставлена точка

Вы заметили, что против Ярослава Дронова последнее время объявлена целая негласная война? Каким дружным, единым фронтом навалились наши «светлоокие» на парня, с пеной у рта доказывая, что никакой он не патриот, что все его эмоции дутые и показушные и вообще — и таланта-то у него никакого нет! И тут не.