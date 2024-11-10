Валиева, Степанова и Букин, Тарасова и Морозов выступят в ледовом шоу Навки «Щелкунчик»

Шоу пройдет с 20 декабря по 12 января во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Также в спектакле будут участвовать Татьяна Навка, Петр Чернышов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин.