Троих сыновей липецкого священника Ащеулова обвинили в госизмене

Военные следователи предъявили обвинение в государственной измене троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, которые были задержаны в Курской области при попытке перейти на сторону вооруженных сил Украины, чтобы участвовать в боевых действиях против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии