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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» арендовала Латышонка у «Нижнего Новгорода» до конца сезона

« Балтика » объявила о возвращении Евгения Латышонка. « Нижний Новгород » отдал голкипера, сегодня перешедшего из « Зенита », в аренду до конца сезона.

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