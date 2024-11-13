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Обвинение во Франции требует приговорить Ле Пен к пяти годам тюрьмы

Обвинение во Франции требует приговорить Ле Пен к пяти годам тюрьмы

Прокуратура Парижа требует для лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен наказание в виде пяти лет тюремного заключения, из которых три года — условный срок, два — с электронным браслетом.

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