Лидер КПРФ заявил, что в сфере ЖКХ «износ каждый год [составляет] 3-5%, а ремонтируют 1%».Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов спрогнозировал коллапс в системе ЖКХ в суровую зиму.