Названа причина приостановки действия Музея ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа приостановил деятельность из-за нарушений в сфере пожарной безопасности. Музей вернется к работе, как только будут устранены все выявленные нарушения, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы, пишет Telegram-канал Контекст.
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