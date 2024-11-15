Названа причина приостановки действия Музея ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа приостановил деятельность из-за нарушений в сфере пожарной безопасности. Музей вернется к работе, как только будут устранены все выявленные нарушения, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы, пишет Telegram-канал Контекст.