“On a day when the U.S. inflation rate was shown to have climbed 3.7% over the past year, President Donald Trump said at a rally in Montana on Wednesday, ‘We have very little inflation,'” NBC News reports.
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