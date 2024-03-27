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Военное обозрение

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Подбитая БМП ВСУ во время эвакуации проехала по ногам одного из своих же раненых, оставив его на поле боя

Подбитая БМП ВСУ во время эвакуации проехала по ногам одного из своих же раненых, оставив его на поле боя

Экипаж украинской БМП оставил на поле боя двух раненных, а одному из них проехал по ногам.

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