Евгений Люлин отметил успехи участников программы «Герои. Нижегородская область»

В Нижнем Новгороде завершилась региональная образовательная программа «Герои. Нижегородская область», которая была разработана для поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) в их адаптации и трудоустройстве в сфере государственного управления.
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