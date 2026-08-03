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FiNE NEWS

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Евгений Люлин отметил успехи участников программы «Герои. Нижегородская область»

В Нижнем Новгороде завершилась региональная образовательная программа «Герои. Нижегородская область», которая была разработана для поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) в их адаптации и трудоустройстве в сфере государственного управления.

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