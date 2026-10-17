Китай стал главным зарубежным направлением деловых поездок российских компаний в 2026 году. На него пришлось 20,8% всех заказов за пределами России, говорится в исследовании сервиса «OneTwoTrip для бизнеса», о котором сообщила «Российская газета».
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