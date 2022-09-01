МО РФ: четыре украинских снаряда разорвались в 400 метраг от первого энергоблока ЗАЭС

В Минобороны России сообщили, что четыре снаряда Вооруженных сил Украины разорвались на расстоянии 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС) во время попытки украинских силовиков сорвать прибытие миссии МАГАТЭ на электростанцию.