Искусственный форс-мажор: в ЕС разрешат отказываться от долгосрочных газовых контрактов с Россией

Будни мужчин. Все что нам интересно

В Брюсселе занялись очередным антироссийским проектом. Юристы изучают правовые варианты, которые позволили бы европейским компаниям разорвать долгосрочные газовые контракты с Россией, не выплачивая при этом Москве огромные штрафы.