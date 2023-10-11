Варшава адаптирует бюджет к требованиям военного времени

Совсем недавно польское руководство одобрило государственный бюджет на 2024 год. Тем не менее, финансовая политика страны вызывает серьезные опасения и недовольство, как среди аналитиков, так и в обществе.
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