Пермский штурмовик призвал прекратить травлю чиновника из-за шапки с норвежским флагом

Григоренко написал в своих соцсетях, что треть страны ходит в брендах, произведенных НАТО.Пермский штурмовик и бывший депутат Александр Григоренко считает, что травлю руководителя аппарата администрации Перми Александра Молоковских нужно прекратить.
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