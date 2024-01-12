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Пермский штурмовик призвал прекратить травлю чиновника из-за шапки с норвежским флагом

Пермский штурмовик призвал прекратить травлю чиновника из-за шапки с норвежским флагом

Григоренко написал в своих соцсетях, что треть страны ходит в брендах, произведенных НАТО.Пермский штурмовик и бывший депутат Александр Григоренко считает, что травлю руководителя аппарата администрации Перми Александра Молоковских нужно прекратить.

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