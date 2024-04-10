Волонтеры МОО ТОС Деминское устроили настоящий праздник труда в приусадебных хозяйствах одиноких пенсионеров ⠀ 💪 Вооружившись граблями, ребята посетили несколько домов, где живут пенсионеры.
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Волонтеры МОО ТОС Деминское устроили настоящий праздник труда в приусадебных хозяйствах одиноких пенсионеров ⠀ 💪 Вооружившись граблями, ребята посетили несколько домов, где живут пенсионеры.