Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении ребенка в Кемеровской области-Кузбассе

В социальных медиа получил распространение видеоролик, на котором запечатлено, что в городе Белово несовершеннолетняя, являясь матерью малолетнего, курила совместно с ним сигареты, снимая происходящее на камеру.
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