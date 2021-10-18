Комсомольская правда

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В Италии нашли произведения искусства возрастом до 14 тысяч лет

В Италии нашли произведения искусства возрастом до 14 тысяч лет

В Италии исследователи обнаружили произведения искусства, созданные в каменном веке. Находки были сделаны в пещере Романелли, их возраст - от 11 до 14 тысячи лет.

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