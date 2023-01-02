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Журналистка из Польши пожаловалась на русских туристов в Египте и пыталась спровоцировать их на скандал

Журналистка из Польши пожаловалась на русских туристов в Египте и пыталась спровоцировать их на скандал

Польская журналистка Наталия Гомулка опубликовала на портале Onet большую статью в которой посетовала, что россияне испортили ей отдых в Египте.

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