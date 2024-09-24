Крымские волонтёры соберут средства на помощь детскому хоспису

Организаторы ежегодного Дня благотворительности и милосердия «Белый цветок» в Крыму сохранят в этом году прежние цели сбора взносов – оказание помощи детскому хоспису и оплату билетов для проезда детей на лечение.
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