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Российские регионы начинают отказываться от мигрантов. Если у них все получится, также поступят и остальные регионы

Российские регионы начинают отказываться от мигрантов. Если у них все получится, также поступят и остальные регионы

Все больше российских регионов начинают в той или иной степени отказываться от привлечения мигрантов в качестве рабочей силы.

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
Да не нужны эти ордынцы в России от слова СОВСЕМ, все диаспоры ликвидировать это же ОПГ, достаточно представительства от бывших &quot;братьев &quot;
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13 час.
Николай Сопляков
И представительство плавно унаследует все дела диаспоры.
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11 час.
Alex Nемо
Законодательно запретить работу мигрантов в отраслях: общественного питания всех уровней, торговля продуктами питания (кроме рынков), пассажирские перевозки любыми видами транспорта, оборонка (кроме позиций не связанных напрямую с производством, типа уборка территорий и т.д.). В разрешении на работу или патенте должна четко указываться профессия(род деятельности) на которую выдан данный патент и имя работодателя пригласившего его на работу. В случае ЛЮБОГО нарушения законодательства РФ или увольнения с указанного места работы патент должен автоматически аннулироваться. И никаких социально-бюджетных печенюшек или гражданства.  Если даже просто эти меры будут являться частью законодательства - миграционный вопрос будет решен практически в считанные дни со дня введения его в действие! p.s. По большому счёту во всех странах трудовой мигрант получает разрешение на въезд в страну только при наличии у него контракта на конкретную работу. Виза/разрешение на въезд немедленно аннулируется в случае любых нарушений законодательства со стороны  мигранта или попытки найти &quot;лучшую&quot; работу чем та на которую он въехал в страну! То есть такой мигрант НЕМЕДЛЕННО депортируется без каких-либо судебно-полицейско-диаспорных обсуждений. Если например мигрант с разрешением на работу строителем торгует зеленью на рынке, или открывает шаурмячную и полицейские при проверке документов его обнаруживают - он в самолёте летит домой за свой счет уже на следующий день. Откуда у него деньги? Ну во-первых билет оплачивает (вместе с немаленьким штрафом) тот чьё имя стоит в разрешении, как пригласившего его на работу, а уж он то позаботится о срочной продаже шаурмячной...
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6 час.

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