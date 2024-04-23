Сотрудники ФСИН помешали передать заключенным 130 мобильных телефонов

В Нижегородской области сотрудники колонии строгого режима помешали передать заключенным 130 мобильных телефонов, а также сотни других запрещенных предметов, спрятанных в пустых баллонах от пропана, говорится в сообщении ГУ ФСИН России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии