Прически для самых хороших девочек

Что обычно вкладывают в понятие «хорошая девочка»? И кого при этом имеют ввиду? Прилежную ученицу, которая слушается родителей? Девушку с синдромом отличницы? Порядочную женщину без вредных привычек, верную своей семье? К этому словосочетанию можно добавить множество смыслов.