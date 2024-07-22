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Прически для самых хороших девочек

Прически для самых хороших девочек

Что обычно вкладывают в понятие «хорошая девочка»? И кого при этом имеют ввиду? Прилежную ученицу, которая слушается родителей? Девушку с синдромом отличницы? Порядочную женщину без вредных привычек, верную своей семье? К этому словосочетанию можно добавить множество смыслов.

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