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Правительство РФ назвало реальную дату запуска обновленного пункта пропуска «Краскино»

Правительство РФ назвало реальную дату запуска обновленного пункта пропуска «Краскино»

Работы по модернизации пункта пропуска «Краскино» на российско-китайской границе завершатся не в конце 2026 года, а в первом квартале следующего 2027 года, пишет KONKURENT.

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