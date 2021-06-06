Россия победила Болгарию, Канада и Финляндия в финале ЧМ по хоккею, Гвардиола и Диаш – лучшие в АПЛ и другие новости

Лена МиськоСпортРоссия победила Болгарию, Канада и Финляндия в финале ЧМ по хоккею, Гвардиола и Диаш – лучшие в АПЛ и другие новостиДоброе утро! Солнце встало, на душе заиграло лето-лето-лето. А ещё заиграл наш горячий дайджест, погнали читать ☀️ 1.Вернуться к статье1113НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена МиськоТоварищеские матчи. Сегодня: Бельгия сыграет с Хорватией, Дания – с Боснией и Герцеговиной, Англия против Румынии В товарищеских матчах в преддверии Евро-2020 сборная Бельгии встречается с Хорватией, Дания – с Боснией и Герцеговиной, Англия против Румынии https://www.sports.ru/football/1097770763-tovarishheskie-matchi-belgiya-sygraet-s-xorvatiej-daniya-s-bosniej-i-g.html?sl=1Лена МиськоВсе, что нужно знать про группу D на Евро – в одном подкасте. Как Англия построит атаку, справится ли Хорватия без топ-форварда *** Мы продолжаем масштабно готовиться к Евро-2020, а новый подкаст Sports.ru «Счет в Евро», который выходит при поддержке 1хСтавки, это точно один из лучших способов. Это новый выпуск, тут группу D в деталях разбирают авторы Sports.ru Вадим Лукомский и Артем Денисов. Здесь собрались Англия, Хорватия, Чехия и Шотландия. 🏴 Сможет ли Гарет Саутгейт раскрыть все сильные стороны Харри Кейна? 🇭🇷 Как Хорватия решит проблему нехватки топ-форварда? 🇨🇿 Сможет ли Чехия привезти на Евро ультрасмелый стиль «Славии»? https://www.youtube.com/watch?v=Uy5UemwMAbg&feature=emb_logoЛена МиськоЧЕ должен быть увлекательным ;), мне кажется, в плане неожиданных результатов. И еще эта чехарда с 1/8 финала с непонятками, кому кто достанется. Формирование сетки должно быть интереснымЛена Миськои кстати, всех с днем рождения Александра нашего Сергеевича Пушкина. Если б не треклятый супостат, гению могло бы быть каких-то жалких 222 года. Безмерно жаль. Носит же земля таких жабоедов...Лена МиськоSimbirskiy Football Tears, [06.06.21 00:00] После Польши отмечал, что перед Евро страшнее всего за оборону, с таким-то праймовым набором. Теперь ситуация еще веселее - сломался Кудряшов (почему-то не думаю, что будут хорошие новости от врачей по этому поводу, в любом случае, здоровья). Пусть не самый талантливый в мире защитник, но игрок, понятный Черчесову и понимающий Черчесова - у них какая-то своя химия, которая складывалась годами. Конечно, это потеря. Более того, если оценивать с эмоциональной точки зрения - всегда обидно, когда игроки ломаются перед большим турниром. Мы живем в прекрасное время, когда травма защитника "Антальяспора" ставит сборную в совершенно опасное положение. Таковы реалии. Когда у главной команды настолько ограниченный выбор ЦЗ (ограниченный не только количеством этих самых ЦЗ, но и требованиями тренера), что за неделю до старта Евро мы наблюдаем эксперимент по использованию Баринова в роли правого центрального (об этом чуть ниже). И когда Александр Дорский без шуток говорит о том, что в резерве не помешал бы Терехов из "Сочи". Тот самый Терехов, который всю сознательную карьеру бороздил просторы ФНЛ. И ведь это правда - идешь в магаз, думая, что на полках все есть, а там только Терехов. В том же дефицитном магазе можно найти банку с консервами, на которой написано "Жирков" - покрыта пылью, но срок годности не закончился. Качественный хавчик, проверенный годами. Жаль только, что новые такие консервы не выпускают. По поводу Баринова - да, у него есть качества, чтобы играть ЦЗ в тройке, и даже опыт есть. На мяче он интенсивнее и лучше Семенова, к слову. Неплохая опция, но это с Болгарией можно покуражиться в товарняке. Условно говоря, если с Бельгией пойдут на риск и поставят тройку с Бариновым - сразу любая ошибка под прицелом и т.д. Да и вообще с сочетанием центральных защитников будем гадать вплоть до анонса стартового состава на Бельгию. Тут только у Джикии железное место в основе. Если Кудряшов вылетит надолго, то на замену позовут Евгеньева - исключительно в резерв. В остальном - ну мысли те же, что после Польши. В созидании и бицца-бороцца на чужой половине поля еще что-то можно предложить (особенно если Оздоев научится включать мозги хотя бы на период Евро), а вот по этой проблемной обороне Бельгия прокатится катком даже без КДБЛена МиськоТина Канделаки обиделась на Слуцкого. А чего обижаться, если путаешь Азмуна и Оздоева, возглавляя главный спортканал страны? Кто такой Оздоев и с чем его едят Киркоров знать точно не обязан. Оздоев ведь не Аршавин, засаживающий «между» Ван дер Сару, и даже не Павлюченко или Акинфеев. Хотя Игоря люди формата Фила опознают, скорее, по его левой ноге. И тут я не соглашусь с Денисом Казанским, который сравнил Киркорова с Робби Уильямсом, мол, стыдно было бы Робби не знать Хендерсона. Возможно, Робби и стыдно не знать Хендерсона или любого другого футбика Англии. Просто уровня Оздоева там людей нет. Все сильно выше. Они себя знать обязывают, а вот Оздоев – не очень. Но вывод по поводу нефутбольности страны напрашивается. Главный артист страны и глава спортивного телеканала не знают сборников в лицо. Что тут ещё написать? Только нефутбольности пост.Лена МиськоГуберниев пристыдил Слуцкого за откровенный троллинг Канделаки: «Леонид Викторович поплыл. Так у нас не делается»Лена МиськоСлуцкий комментатор Мне нравится, как Слуцкий комментирует сборную. Владеет фактурой – работал почти со всеми этими игроками. Говорит размеренно, без паразитов (подколол Канделаки разок про Оздоева/Азмуна), подмечает детали, не фантазирует, в репорте его ровно столько, сколько нужно. Он даже на бровке с Занозиным смотрится органично, звучит и выглядит приятно – кажется, ещё немного похудел. Губерниев накидал кучу восклицательных знаков: мол, не принято обсуждать коллег. Так Слуцкий и не коллега этим людям. Певцу Киркорову простительно не знать Оздоева, а несколько лет работающей в спорте Канделаки придётся жить с этим мем-невежеством. Я вчера заметил, что не смотрю матч, слушаю Леонида. Слуцкий тактичен, если дело не касается судейства в РПЛ. Он же по просьбе Гутцайта назвал Марио лучшим правым защитником, с которым работал. И сказал, чтобы не обижались Кузьмин и Караваев. Вот это этика внутри цеха. А дилетантов не должно волновать то, что о них говорит эксперт.сергей озеровТина не расстраивается по поводу своих ошибок в эфире ввиду своего низкого интереса к спорту и ответственности,как генерального менеджера Матч ТВ,но обижается,если ей указывают на её профнепригодность. Правильно говорят,у нас должности по протекции,а не по знаниям.Что интересно,сама Канделаки,считает себя либералом и поддерживает оппозицию.Вот такое двуличие у этой дамы.Лена МиськоПрименение протокола ВАР на ЕВРО-2020 будет очень строгим. Розетти хочет оставить спорные или "серые" решения судьям, тогда как ВАР сосредоточится на вмешательство только в случае явной и очевидной ошибки судьи или помощника...сергей озеровхм...спорные,"серые"-не могут быть очевидными ошибками судей? Странный подход у Розетти,не находишь?Лена Миськовидимо, чтобы не затягивать время матчей...сергей озеровэто понятно,но ведь ВАР может четко и быстро давать рекомендации.ВАР-это своего Hawk-Eye,только с применением футбольных правил.ВАР ведет всю игру,а решения по спорным вопросам(когда арбитр не уследил или не мог увидеть) передает в течение 10 секунд. У Арбитров на ВАРе,не может быть спорных решений в 100% случаев,если они принципиальны и неподкупны Время затягивают арбитры в поле,а это уже низкая квалификация или предвзятость. На арбитров должно быть направлено строгое внимание,на мой взгляд.Лена Миськоничего не меняется... очередная имитация бурной деятельности, как у типичных чиновников. надо не размывать правила, не менять их каждый год и под каждое соревнование, а в максимальной степени конкретизировать их, тогда и серых моментов не будет.Лена МиськоУже давно говорили: сделайте разборы очевидными на телевидение - канал МатчТВ разве не вот для этого сделали выделенный? Покажите почему моменты трактуются именно таксергей озеровне понятно,зачем размываются правила,кроме путаницы и последующих за спорными моментами скандалов,ничего такие нововведения не принесут.И я уже говорил как-то,термин-на усмотрение арбитра,надо исключить,должны быть четкие правила и квалифицированный ВАР с полной технической поддержкой с функцией 3D,если такой не имеется. В 21 веке,это не сложная задача. Ну,если не считать Россию,нам ведь сразу сказали,это очень дорогое оборудование...стадион 10 лет строить за 42 млрд рублей-не дорого...Трамплин под ОИ в Сочи за 7 млрд-тоже недорого...перечислять не хочется.Лена МиськоТрансферы в РПЛ. На что уже сейчас обращаем внимание? * «Спартак» в летнее трансферное окно (которое де-юре еще не открылось) уже избавился от Гулиева, Ташаева, Тигиева... Это чем-то напоминате лето 2016 года, когда тоже сливали ненужных игроков. Ушел в аренду Тиль, а на вход пока говорим только о выкупе Мозеса и подписании в «Спартак-2» Агапова. * «Зенит»: выкупили ЦЗ Чистякова, в «Ростов» ушел ЦЗ Прохин, который сразу ушел в аренду в «Сочи» * «Локомотив»: купили Ненахова, продали Мухина, ушли Лысов (у Лысова закончился контракт, а Лысцов официально еще не ушел), Чорлука, Эдер * «Рубин»: пришел вингер Хаксабанович (6 млн евро, самый дорогой трансфер лета в РПЛ), форвард Рамирес, отдали в аренду Туле Степанова (левый защитник молодежной сборной) * «Сочи»: выкупили Терехова, арендовали у «Ростова» Прохина, ушел Заболотный в ЦСКА * ЦСКА: купили Мухина, бесплатно забрали Заболотного, закончилась аренда Рондона * «Динамо»: - * «Химки»: продали Боженова в «Ростов», Конате ушел бесплатно в «Ахмат», закончились контракты у Хомича, Мурнина, Дядюна, Могилевца, закончились аренды Идову, Мирзова, Логашова, Долгова, Глушенкова, Камышева * «Ростов»: выкупили Соу, купили Боженова, забрали Прохина, которого сразу отдали в Сочи, продали окончательно Чистякова в «Зенит», у Алеесами закончился контракт. * «Краснодар»: ушли Берг, Камболов, Ари, Марков, закончилась аренда Бабурина * «Ахмат»: пришел Конате, продали Ненахова в «Локомотив», ушли Исмаэль и Вилкер, закончились аренды Тимофеева и Мелкадзе * «Урал»: вроде как выкупает Игоря "позвонки" Калинина у «Динамо» * «Уфа»: взяли ЦЗ из «Волгаря» Журавлева (25 лет), закончились аренды Бауэра, Урунова, Морозова и Андрича * «Арсенал»: взяли в аренду Степанова, закончились аренды Рассказова, Ломовицкого, Джорджевича и Коновалова * «Крылья Советов»: - «Нижний Новгород»: -Лена Мисько«Динамо» близко к договорённости по трансферу Арнаутовича по трансферу австрийца. Клуб отдаёт Комличенко в аренду в «Ростов», а на его место планирует приобрести Арнаутовича. В данный момент стороны близки к соглашению. Ранее об интересе «Динамо» к Марко сообщал Костя АлексеевЛена Миськоопровержение: «Мусорные разговоры»: агент Арнаутовича резко опроверг слухи о переходе форварда в «Динамо» Даниэль Арнаутович, агент и брат нападающего «Шанхай Порт» Марко Арнаутовича, в интервью для Eurostavka опроверг информацию о близком переходе форварда в «Динамо». «Это все слухи и мусорные разговоры. У нас нет переговоров с «Динамо» по Арнаутовичу. Никаких! Это как Coca-Cola Zero: в этих слухах нет ничего», — сказал брат Арнаутовича. @mxmfridman для Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/musornye-razgovory-agent-arnautovicha-rezko-oproverg-sluhi-o-perehode-v-dinamo)Лена Мисько«Сочи» продолжает усилять защитную линию своей команды. Влед за Тереховым и австрийцем, близки к заключению контракта с бразильцем Родригао. Видимо, клуб планирует продолжать оставаться в верхней части таблицы РПЛ, и не опозориться в Лиге Конференций. Подробнее с игроком можете ознакомиться здесь (https://www.transfermarkt.co.uk/rodrigao/profil/spieler/510782).Лена Миськоесли честно, то Заремы стало ОЧЕНЬ много :( Все хорошее в Спартаке сделала она, против всего плохого тоже сразу выступала. Удобно. Если б не её положение, в котором к ней должны прислушаться на 200%. Какой-то культ личности строят.... Даже Путин не такой безгрешный в репортажах 1 каналаЛена МиськоЛарссон - это она.... А гепатит в Академии - это не она... Тедеско хотела оставить она, поэтому она хорошая, а привёл его в клуб Цорн, но он мудак. Газизова вообще непонятно кто привёл... видимо, в обход Салиховой и Федуна "хитрый башкир" в клубе нарисовался. Возможно, мы чего-то не понимаем, и эта деятельность — тупо смещение инфоповодов.... тогда это очень грамотная схема, но сработает только разсергей озеровпро гепатит-ты напрасно,она не медицинская служба,а вирус А мог попасть через воду или пищу.(могли и подсыпать) Главный врач академии «Спартака» Размик Кешинян в интервью «Матч ТВ» прокомментировал выявленные случаи заболевания вирусным гепатитом А среди воспитанников: «Сколько заболевших на данный момент? Это число абсолютно неинтересно. Могу только сказать, что в академии «Спартак» вместе с Роспотребнадзором ведутся все необходимые противоэпидемические мероприятия, выполняются все инструкции по купированию этого случая. Известен и установлен источник заболевания — он пищевой. Ответственность и наказание для виновных? Это не моя компетенция. Тут должны разбираться другие люди, и сделают это. Абсолютно точно.Лена МиськоСергей, когда та "история" случилась... мы обсуждали это там столько нарушений было... начиная с того, кого и как на работу нанимали...сергей озеровТолько в тех обсуждениях я не слышал упоминаний о Зареме Салиховой.Лена Миськовот именно, а она уже была в клубе, и занималась фондом: Спартак детям но ведь не говорит о том, что сделала для того чтобы в академии подобного не случилосьЛена МиськоЕще один матч сборной России. Но сегодня – молодежка. Парни встретятся в контрольной игре с сербами. А мы посмотрим это в прямом эфире на matchpremier.ruЛена МиськоЛитвинов, Умяров, Агапов, Игнатов — в стартовом составе молодежной сборной России на товарищеский матч против Сербии.Лена Миськонадо посмотреть за Агаповым сегодня внимательно, вроде и соперник нормальныйЛена МиськоАгапов не понравился за тайм в молодёжной сборной. Литвинов, играющий центрального ЦЗ в тройке, смотрелся намного лучше.Лена МиськоАгапов слева в тройке играл... Литвинов играл центрального в тройке защитников, наверное впервые в жизни.... обычно справа играл Хорошо было бы, если бы Литвинов смог заиграть на этой позицииЛена Мисько⚽️ 06.06.2021 Товарищеский матч 🇷🇸 Сербия U21 🆚 🇷🇺 Россия U21 0️⃣➖0️⃣ (0-0)Лена МиськоО ТРАВЛЕ СЛУЦКОГО Забавно наблюдать, как Черданцев с другими комментаторами, а также примкнувший к ним Илья Геркус, как по команде, буквально разрывают в информационном поле Леонида Слуцкого за невинный подкол в адрес Тины Канделаки, который он произнёс во время комментирования матча Сборной России. Понимаем, «газовых» комментаторов душит зависть и обида, что Слуцкий на Первом канале, а не у них смотрит, как Генич со Шнякиным соревнуются в количестве хвалебных эпитетов в адрес Дзюбы и «Зенита». Господа, остановитесь, испанский стыд за Вас берет. Слуцкий умный и харизматичной его интересно слушать, а Вас же просят отстранить от эфиров на официальных пресс-конференциях «Спартака». Народное признание! О какой этике Вы можете рассуждать, Вы о ней ничего знать априори не можете, для Вас это лишь тема для спекуляций. Слуцкий даёт яркости и огня, чего уже никогда не будет в Ваших репортажах, вот Вы и беситесь. А Георгию Черданцеву, если он такой честный и справедливый с высоким уровнем нравственности и соответствующими ценностями, советуем открыть комментарии в твиттере. Любители футбола со всего мира хотят поблагодарить мэтра и передать ему теплые и благопристойные слова, а Георгий очень скромный и стесняется.Сергей МикульскийВ России сейчас модно профанов ставить на руководящие посты и в журналистику. Чердак в футболе разбирается не лучше свиньи в апельсинах. Мне лично комментарии Слуцкого во время игры нашей сборной очень понравились. Было бы классно, если он все встречи нашей сборной на чемпионате Европы будет комментировать.Лена Мисько«Я буду комментировать матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале» – сообщил сам Слуцкий.Лена МиськоКажется, первая большая сенсация отбора чемпионата мира-2022: Тринидад и Тобаго выбывает из борьбы за путевки в Катар. Под руководством бывшего игрока "КПР", "Тоттенхэма" и сборной Англии Терри Фенвика, вся тренерская карьера, собственно, и прошла на островах, команда смогла обыграть только Гайану. Сегодняшняя нулевая ничья с Багамами (у которых это очко - первое) официально лишила "Воинов Сока" шансов на выход в следующий раунд. Для нас, отчаянно болевших и за Тринидад, и за Тобаго в 2006 году, это, безусловно, трагедия.Лена МиськоПо словам Фазеля соглашение с НХЛ по участию хоккеистов из сильнейшей хоккейной лиги мира на Олимпийских играх в Пекине может быть принято уже на сл.неделе.Лена Миськоя когда читала, уже даже и смеяться не могла откуда такие цены??? *** Тарелка супа — от 1200 до 2000 рублей, бок ягненка — 17 000 рублей, осьминог (гриль) — 3500 рублей, запеченный лосось с морковным муссом и цитрусовой сальсой — 2900 рублей, порция риса, картофеля или тушеных овощей (на гарнир) — от 900 рублей, блинчики с черной икрой — 6500 рублей, чай (на выбор) — 1200 рублей, кофе (эспрессо, американо, капучино, латте) — от 400 до 1000 рублей, вода (330 мл) — 550 рублей, сок в ассортименте (200 мл) — 500 рублей. На заоблачные цены в кафе и ресторанах Петербургского международного экономического форума пожаловались даже те, кто заплатил за участие в ПМЭФ почти миллион. Прейскурант у кормильцев-поильцев форумчан ожидаемо вырос. Однако, как отмечают участники мероприятия, даже не в два раза (что было бы сопоставимо с остальными наценками), а гораздо больше. Наш корреспондент Нина Петлянова изучила меню этой бизнес-тусовки ➡️ http://amp.gs/b6TL Новая газета «Буфет обнаглел, как и весь форум» На заоблачные цены в кафе и ресторанах Петербургского международного экономического форума пожаловались даже те, кто заплатил за участие в ПМЭФ почти миллионRuslan ZakirovЗа что же так не любить Футбол, чтобы додуматься такую фигню написать "Ну и Жирков в свои 37 по-прежнему топ – на Евро Юрию Валентиновичу отдыхать не дадут." Жирков - худший на поле был вместе с Оздоевым и Дзюбой. Огромное количество потерь мяча, движения очень мало. Ни в защите, ни в нападении. Такое ощущение, что он на поле играет типа тренеров в детских командах на тренировке - встать посреди поля и раздавать мяч в сторону обеих команд. Кто тренировался, тот понимает о чем я.Лена МиськоК Оличу едет новый помощник По информации Владо Бабича, президента НК «Кустошия», Динко Еличич больше не является тренером команды второй лиги. Еличич едет в Москву, где будет помощником тренера ПФК ЦСКА Ивицы Олича.Лена МиськоСегодня произошла большая трагедия в Витебске. 20-летний нападающий футбольного клуба «Витебск» Кельвин Оденигбо, арендованный у нигерйского ФК NAF Rockets, утонул в озере Белое неподалеку от деревни Новоселки Витебского района. Мои соболезнования всем... https://www.instagram.com/p/CPxk689Daba/?utm_medium=copy_linkЛена МиськоСтали известны постотпускные планы ЦСКА. Основная часть команды выйдет из отпуска 14 июня. В этот же день в Москву прилетит главный тренер Ивица Олич. В течение двух дней армейцы пройдут медосмотр, а 16-го чартерным рейсом отправятся на первый сбор в австрийский Бад-Татцмансдорф. На двух сборах запланированы пять контрольных матчей. С кем-то уже договорились (в частности, с «Копенгагеном» на 5 июля), с кем-то обговаривают последние детали. Между двумя сборами будет три дня перерыва, второй этап подготовки также пройдет в Бад-Татцмансдорфе (Бобсоккер). Наконец-то парни отдохнут от опостылевшего Кампоамора. Ну и вопрос с ЕвроОличем, по всей видимости, окончательно закрыт.Лена МиськоСборная Шотландии объявила номера, под которыми футболисты будут выступать на Евро-2020Лена МиськоЛучшее трио на Евро-2020 Какое из низ самое сильное?Лена МиськоЗаявка сборной Бельгии на предстоящее Евро 🔥 Не можем не отметить включения экс-игрока "Монако" - Юри Тилеманса 👏Лена МиськоСостав сборной Словакии на Евро-2020Лена МиськоПутин вчера открыл в Гатчине под Петербургом памятник Александру III. В соцсетях заметили, что вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного на груди императора изображена шестиконечная.Лена Мисько«Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», – написал в инсте автор монумента скульптор Владимир Бродарский, приложив фото с исправленным орденомсергей озеровэто не случайная ошибка...Лена Миськоскульптор пишет, что на макете все было правильносергей озероввот и надо найти тех,кто макет редактировал.Это надо,на императора Российской империи печать Соломона повесить.Лена Миськоисправили же... да и наверняка наказали кого-то... самого Путина ведь подставилсергей озеровне в Путине дело, императора Александр III и всю венценосную семью Романовых,российскую историю на посмешище выставили.Лена МиськоТурнирная таблица квалификации к ЧМ-2022 в Южной Америке 📊Лена МиськоФотография нашего Кэпа удостоилась особой оценки жюри World Sport Photography Awards. Джикия в воротах - реально крутая фотка 💪🔴⚪️Алевтина ТрофимоваИ гол Жиго, который он празднует , хороший! Победный! На какой-то там сотой минуте ))Лена Миськона 98))) я не была на этом матчеЛена МиськоВ Москве появилась улица Игоря Нетто! Имя легендарного футболиста теперь будет носить один из безымянных проездов у спартаковского стадиона. А точнее, тот самый проезд, на котором год назад болельщики "Спартака" устроили знаменитые проводы команды в Тулу.Алевтина ТрофимоваМолодцы! ДобилисьЛена Миськовсе - таки Матч ТВ это какая-то отдельная от футбола организация... *** Пас без касания⚽, [06.06.21 09:10] А потом всем составом Матч ТВ от Тины до Шнякина, Генича и Супер Жорика, нам всем будут говорить, что холдинг Матч ТВ не ангажирован,что они честные и непредвзятые! Ну какой Семак там блистал?? Тот самый Семак, который после штрафного Пети срезал мяч в ворота Филимонова?? При этом Филя спокойно забирал бы этот удар. Олег Иванович заменил Семака на 60 минуте! Ну какой Мостовой там блистал?? Тот самый Мостовой, что получил желтую карточку на 15 минуте, а на 26 минуте был заменён на Хохлова??? Мда, не позорьтесь ребята. Учите матчасть!!!! *** 22 года назад сборная России вырвала победу у Франции в отборе на Евро. И не где-нибудь, а на «Стад дэ Франс» 🔥 Карпин и дважды Панов огорчили чемпионов мира, а в составе блистали Семак, Мостовой, Смертин, Тихонов и Титов 🤩 Бартез, Виейра, Дешам и Пирес остались в шоке 😨https://twitter.com/MatchTV/status/1401106951703085056?s=19Лена МиськоИлья Цымбаларь там блистал!Лена Мисько#вЗените (ФК "Зенит"), [06.06.21 14:32] Как сообщает бразильский спортивный журналист Бренно Беретта (https://twitter.com/BrennoBeretta/status/1401383151889534981?s=19) в своём твиттере, полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо близок к переходу в «Зенит» за 15 млн евро. Также бразильский клуб может получить процент от последующей перепродажи игрока. @vzenite12Лена Миськов Зените есть свободные легионерские места?Максим КомаровНет в Зените свободных легионерских мест. Поэтому, это такая же лажа, как все анонсируемые непонятно кем потенциальные трансферы Спартака. Игры разума агентов.Лена Миськоу вас пишут, что Зенит оформит сделку 7 числа! ... может быть вопросы по Дриусси (уйдет в аренду) и Маммане решеныЛена Миськоправда им Лейпциг интересуется... поэтому, тоже читаю, что скорее всего утка :)Максим КомаровМаммана, скорее всего, доработает контракт в Сочи. А Дрюсси от перехода далёк. Хотя, если он переподпишет контракт, то его могут отпустить в Аргентину на годик. Вопрос в том, что Южная Америка горит в пандемии, и как бы Себа не скучал по Риверу, безопасность семьи перевесит. Поэтому, я сомневаюсь. Опять же, четвёртый бразилец? Не третий чеченец, конечно, но всё же. Это уже мафия будет.Лена Миськода, я тоже читала... на ваших форумах "про мафию" **** "Насколько я знаю, Сергей Семак не то чтобы доволен перспективный появления в команде очередного бразильца. Существует вероятность, что бразильская группировка станет в «Зените» очень сильной, а тренеру это не нужно, что тоже выглядит странно. Не могу сказать, что русские игроки питерцев горой за главного тренера. Есть группа футболистов, которые откровенно смеются над Богданычем, они спят и видят нового тренера во главе команды." (с)Максим КомаровТаких вещей я не знаю, кто там и над кем смеётся. Но 4 бразильца это действительно сложно, это не Семак открыл. Есть какие-то тренеры, которые справлялись с этим - Луческу в Шахте, например. Но чаще бывает так, что диаспора начинает диктовать тренеру свою волю. Ну и они в таком количестве уже могут существенно повлиять на игру - в любую сторону, как им будет нужно. Считается, что 2 - нормально, 3 - надо быть внимательным, 4 - опасный перебор. 5 - сборная Бразилии) Где они умудряются интриговать друг против друга.Лена МиськоКлаудиньо был бы топ усилением я рада, что его у вас не будет )))Максим КомаровНу и хорошо.Лена МиськоВедущий боев MMA, актер Артем Анчуков умер в 39 лет от последствий коронавируса *** Артем Анчуков известен как ринг-анонсер M-1 Global и бойцовской лиги ACA Yang Eagles. Также он работал на чемпионатах России по смешанным единоборствам. На его счету около 70 ролей в кино. Он снимался в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия». https://mdza.io/EaIFjW4cW5UЛена Мисько⚡️ Иcтoчник: Лимит нa лeгиoнepoв в РПЛ ocтaнeтcя в фopмaтe «8+17» Кaк cтaлo извecтнo иcтoчникy, дeйcтвyющий в чeмпиoнaтe Рoccии лимит нa лeгиoнepoв «8+17» ocтaнeтcя нeизмeнным в ceзoнe-2021/22. Нecмoтpя нa жeлaниe влaдeльцa «Кpacнoдapa» Сepгeя Гaлицкoгo и pyкoвoдитeлeй «Зeнитa», в РФС нe coбиpaютcя мeнять лимит нa лeгиoнepoв. Огpaничeния пo кoличecтвy инocтpaнцeв в кoмaндax РПЛ лeтoм 2021 гoдa тoчнo нe измeнятcя.Лена Миськовидео прикрепить не могу ((( *** Фанаты аргентинского «Колона» сошли с ума. Их команда выиграла Кубок лиги – это первый титул за 116 лет клубной истории. Осторожно. Видео слишком трогательные. 😢 На первом рыдает 91-летний болельщик и его семья. Мужчина переживает за «Колон» всю жизнь и наконец дождался трофея. 😭 Но кому-то повезло меньше. На втором ролике внук вскрыл урну с прахом дедушки и залил в нее вино. Выглядит дико, но о таком поступке просил сам усопший. Он купил эту бутылку на 100-летие «Колона» и решил отметить ей первый трофей. При жизни или на небесах. С детства за «Колон»! *** https://t.me/matchpremier_officialЛена Мисько🏆 Финалы – это нечто особенное. Их можно обожать за драму и ненавидеть за закрытый футбол. Но пропускать финал – преступление. Давайте будем хорошими. Смотрим решающий матч молодежного Евро в 21:55 на matchpremier.ruЛена Миськону неужели? наконец-то *** ❗️«Газпром» планирует сменить место регистрации с Москвы на Петербург Собрание акционеров ПАО «Газпром» 25 июня рассмотрит обновленный устав холдинга. Однои из изменений – это смена места регистрации компании – с Москвы на Санкт-Петербург. Штаб-квартира холдинга будет располагаться в небоскребе «Лахта центр», строительство которого уже завершено.сергей озеровО,как,я то думал они давно съехали в "иголку",ну,как говорится, в добрый путь...тоже ведь 10 лет строили,как и Крестовский,только уже за 121 млрд рублей и тоже подрядчиков меняли. Теперь заканчивала отделочные работы компания «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» Даже еще и вот такая есть! Видимо и РФС,в скором времени тоже переедет в "столицу футбола".А чего? и правильно сделают,все равно там все питерские.Лена Миськону я-то рада еще и потому что у питерцев поуменьшится ненависти к москвичам, появится крупный налогоплательщик и начнет пополнять бюджет ПитераЛена МиськоДо сих пор никто по своей воле из столицы даже в новую Москву переезжать не очень-то хочет... Может, пример «Газпрома» позволит столице утратить статус «нерезиновой».Максим КомаровСамо по себе утверждение о ненависти - странно. Но если принять такой постулат, то как быть с остальной Россией? В Москве 10-20 млн жителей, в СПб - 4 или 5. В России - 140. Как быть с ненавистью оставшихся 115 млн? К ним то кто переедет бюджет пополнять?Лена Миськоя говорю о том, что слышала сама... даже от Королева, который очень хорошо ко мне относится... я до сих пор помню как расстроилась Галка, услышав от него: так вы же... Москва забираете наши деньги, даже Газпром пополняет ваш бюджет, а не наш.. теперь хотя бы этого не будет...Максим КомаровЭто устоявшийся штамп. Мол, все деньги - в Москве. В какой-то степени это верно (да вообще верно!), но эти все деньги не принадлежат и никогда не будут принадлежать ни мне, ни тебе, ни Королёву. Ни безвестному бедолаге из Урюпинска. Всем нам достаются какие-то крохи и объедки с барского стола. Где-то примерно поровну. Правда, если Лукашенко официально уравнял доходы граждан и свёл их к необходимому государству минимуму, то у нас до сих пор не возбраняется украсть кусочек государственного (бюджетного) пирога. Но с каждым днём разрешается это всё меньшему количеству сограждан.Лена Миськоречь вообще не об этом... не о людях и их благосостоянии... местных бюджет тут не влияет а о дорогах в городе, а фасадах домов, а детских площадках... в общем о благосостояние города во всяком случае мы тогда говорили об этом... и после этого разговора, мой ребенок сделал именно такой вывод, что вы нас ненавидите ...Максим КомаровВывод ошибочный. Очевидно, что есть федеральные программы, а есть местные. Понятно, что бюджет волости (сельского или городского поселения) в области (Ленинградской, например), не может иметь такого наполнения, как город - «миллионер» (по количеству жителей). Однако, и «комфортная среда», и «доступная среда», и парковые зоны - всё это есть. И всё точно так же «осваивается» на местах. Получается, что коррупционная вертикаль обеспечивает любого гражданина РФ, где бы он не проживал, неким минимумом комфорта. Касается это и образования и здравоохранения. И благоустройства, и транспорта, и прочих статей бюджетных расходов. Невозможно украсть все деньги в Москве - бюджет необходимо распределять пропорционально распределению народонаселения - а как по другому? Это единственный объективный критерий. Не знаю, сколько граждан проживает на 1 квадратном км Москвы, но в Подпорожском районе ЛО - 4. На этих четырёх выделяется столько же, сколько на четверых москвичей. И уворовываются они там точно так же, как в Москве - в строго оговорённых рамках. Так за что же ненавидеть москвичей? Вы же не имеете к данной системе абсолютно никакого отношения. Нет, некоторые москвичи имеют, конечно! Но сколько таких, тысяча или две? Из 10 миллионов. Ненавидеть за «прописку» может только Закиров и ему подобные персонажи.сергей озеровне поуменьшится,это уже в поры въелось за многие годы противостояния.Если уж такие люди,как Миллер и Ротенберг в открытую не скрывают своего подчеркнуто недоброго отношения к Спартаку,то что уж говорить о простых болелах в шляпе и без таковых. Пусть переезжают,мне без разницы.Лена Миськоя говорила о другомRuslan ZakirovБашню Саурона еще не скоро заселят. Там еще куча отделочных работ и насыщение вести непочатый край. Да, и куча всяких подразделений Газпрома уже давно официально базируются в СПб.Лена Миськоя писала только о смене юридического адреса, а значит и смене ИНН/ КПП ... и соответственно они будут платить налоги уже в бюджет ПитераRuslan ZakirovЕще раз. Куча подразделений Газпрома и без этого уже официально там зарегистрирована.сергей озеровда,я понимаю,ты о финансировании культурной и футбольной столицы,но то чоя написал-есть правда и все взаимосвязано.Лена Миськоглавные налоги у головной компанииRuslan ZakirovЭто кто тебе так сказал? Ты их структуру хорошо знаешь? Там черт голову сломит в их взаимоотношениях. Налоги также каждый сам за себя платит.Лена МиськоРуслан, структура Газпрома не тайна за семью печатями, и чтобы ее знать не обязательно участвовать в их конференциях и семинарах :))Лена Миськону и с чем конкретно ты споришь? я написала, что после того как ПАО «Газпром» сменит место регистрации отчисления будут идти не в бюджет Москвы, а в бюджет ПитераRuslan ZakirovДа, я не с кем не спорю. В состав Газпрома входит, например, тот же Газпром Инвест. Огромная организация с миллиардными оборотами в долларах, зарегистрированы в СПб.Лена МиськоИ что?, как это опровергает то что я написала?Лена МиськоАмериканцы забирают бронзу ЧМ 🥉🇺🇸 Во втором периоде они забросили четыре шайбы всего за шесть минут и не оставили шансов сборной Германии.Лена Мисько«Мне важно не торопить события на пути к восстановлению». Федерер снялся с «Ролан Гаррос» ❌ Роджеру пора уходить? 🤔 https://bit.ly/3imjwGYЛена МиськоГлавный тренер сборной России Валерий Брагин в интервью РИА Новости рассказал о подготовке хоккеистов на чемпионате мира в Риге и объяснил причины поражения "Красной машины" в четвертьфинале турнира от команды Канады. 📄 https://fratria.ru/novosti/sbornaya-rossii/pochemu-sbornaya-rossii-po-xokkeyu-provalilas-na-chm-intervyu-valeriya-bragina-06-06-2021Лена Мисько🔥 Федерер снялся с Ролан Гаррос, Павлюченкова (впервые за 10 лет) и Медведев (впервые в карьере) вышли в четвертьфинал 🇷🇺 Сегодня в Париже насыщенный день: Вслед за Соболенко Павлюченкова прошла еще одну белорусскую соперницу – Викторию Азаренко (5:7, 6:3, 2:6). Анастасия не была в 1/4 финала с 2011 года и теперь встретится с победительницей пары С. Уильямс – Рыбакина 💪 Порадовал и Медведев: Даниил впервые в карьере не просто прошел первый круг, а уже и пробился в четвертьфинал, победив чилийца Гарина. Дальше его ждет Циципас. 😔 Но есть и грустные новости: снялся Роджер Федерер. 39-летний швейцарец вышел в 1/8 финала, но не продолжит борьбу за 21-й титул ТБШ по состоянию здоровья. Роджеру пока сложно биться на корте по 3,5 часа: «После двух операций на колене и более года реабилитации мне важно прислушиваться к телу и быть уверенным, что я не тороплюсь в своем восстановлении»Комментировать
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