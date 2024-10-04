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Воронежские новости

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В Воронеже продолжаются работы по замене асфальта

В Воронеже продолжаются работы по замене асфальта

За последние сутки подрядчики начали работы на нескольких новых объектах, в частности, на улицах Просторной, Куйбышева, Розы Люксембург, Лермонтова, Героев России, Калининградской, Грамши, Ворошилова, Чапаева, Кольцовской, Брянской, Геращенко, Карпинского, Солнечной, Рабочем проспекте и других.

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