В Воронеже продолжаются работы по замене асфальта

За последние сутки подрядчики начали работы на нескольких новых объектах, в частности, на улицах Просторной, Куйбышева, Розы Люксембург, Лермонтова, Героев России, Калининградской, Грамши, Ворошилова, Чапаева, Кольцовской, Брянской, Геращенко, Карпинского, Солнечной, Рабочем проспекте и других.
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