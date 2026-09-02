Рассчитан на миллион включений: представлен умный выключатель Xiaomi, который можно установить даже в домах со старой проводкой

Smart Switch 2 поддерживает беспроводное управление и выдерживает до миллиона переключений Xiaomi представила умный выключатель Smart Switch 2, рассчитанный как на новые квартиры с тремя проводами, так и на старую электропроводку с двумя.
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