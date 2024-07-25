Путин решит конфликт двух государств. Эрдоган признал военную мощь России

Президент РФ Владимир Путин решил примирить Сирию и Турцию. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин вечером 24 июля без лишнего внимания журналистов встретился с сирийским лидером.
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