Встреча Путина и Трампа: ускоренная подготовка к важному саммиту

Подготовка к саммиту Путина и Трампа активизировалась. Встреча президентов России и США обсуждается на фоне словесной конфронтации Трампа и Зеленского в Белом доме, вызвавшей конфликт и отмену подписания соглашения.
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