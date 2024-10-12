Следком завел уголовное дело на американца за вторжение в Курскую область

Гражданин США Деррик Бейлс стал фигурантом уголовного дела о совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, сообщает Следственный комитет России в своем телеграм-канале.
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