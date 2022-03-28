Дмитрий Коптев: «Масштабные вложения в проект СШХ ожидаемо сочтены неоправданными»

Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев рассказал vgudok.com о решении Правительства России временно остановить строительство Северного широтного хода (СШХ), переориентации грузов на Восточный полигон и главных пострадавших из-за заморозки проекта.
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