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Дмитрий Коптев: «Масштабные вложения в проект СШХ ожидаемо сочтены неоправданными»

Дмитрий Коптев: «Масштабные вложения в проект СШХ ожидаемо сочтены неоправданными»

Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев рассказал vgudok.com о решении Правительства России временно остановить строительство Северного широтного хода (СШХ), переориентации грузов на Восточный полигон и главных пострадавших из-за заморозки проекта.

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